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Bellona Kayseri'de en skorer isim Harris oldu

Bellona Kayseri Basketbol’da ligin ilk yarısında en skorer oyuncu Tyasha Harris oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'da ligin ilk yarısında en skorer oyuncu Tyasha Harris oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde ilk yarıda oynadığı 13 maçta 1002 sayı üreten Bellona Kayseri Basketbol takımında en skorer isim Amerikalı oyuncusu Tyasha Harris oldu. Tyasha Harris Sarı Kırmızılı forma ile bütün maçlarda forma giyerken toplam 254 sayı üretti. Harris'i 179 sayı ile Melis Gülcan, 173 sayı ile Mikiah Harrigan takip etti.


Kadınlar basketbol liginin ilk yarısında 13 maça çıkıp 3 galibiyet alan Bellona Kayseri Basketbol takımında 1002 sayıya imza atan oyuncular şunlar:


Tyasha Harris - 13 maç - 254 sayı


Melis Gülcan - 12 maç - 179 sayı


Mikiah Harrigan - 11 maç -173 sayı


Esra Ural Topuz - 12 maç - 99 sayı


Ayşegül Günay Aladağ - 12 maç - 99 sayı


Kalani Brown - 4 maç - 59 sayı


Jacki Gemelos - 7 maç - 47 sayı


Zeynep Öykü Kalbisağde - 13 maç - 33 sayı


Kylee Shook- 3 maç - 23 sayı


Sevgi Tonguç - 11 maç - 22 sayı


Gülse Uğur - 10 maç - 14 sayı

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