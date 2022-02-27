Bellona Kayseri'de görev dağılımı yapıldı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'da görev dağılımı yapıldı.

16 Şubat'ta gerçekleştirilen genel kurul sonrasında yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Bellona Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, “16 Şubat'ta gerçekleştirilen genel kurulda seçilen yönetim kurulumuzun görev dağılımları belli oldu. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” denildi. Buna göre Bellona Kayseri Basketbol kulübünde görev dağılımı şu şekilde oldu:

Yakup Yüksel (Başkan)

Ahmet Bozbey (Başkan Yardımcısı - Mali ve İdari İşler Sorumlusu)

Özkan Arseven (Başkan Yardımcısı - Federasyon Temsilcisi)

Hacı Söyler (Başkan Yardımcısı - Sponsorluk ve Arge Sorumlusu)

İbrahim Somtaş (Başkan Yardımcısı - Tesis ve Altyapı Sorumlusu)

Kerim Eriş (Üye)

Sinan Karaoğlu (Üye)

Ş.Murat Apaydın (Üye - Sağlık işler sorumlusu)

Ahmet Çalık (Sekreter)

Nadire Erdoğan Arık (Sayman)