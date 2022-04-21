Bellona Kayseri'de sayı kraliçesi Williams oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımında 2021-2022 sezonunda en skorer ismi 408 sayı atan Brooque Willams oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 26 maçta bin 801 sayı atarken, 2 bin 9 sayı yedi. Sarı-Kırmızılı takımda atılan bin 801 sayının 431'ini Amerikalı oyuncu Brooque Willams kaydetti. Willams'ı 373 sayı ile Egle Sventoraite, 187 sayı ile Destiny Slocum, 165 sayı ile Marie Peddy, 162 sayı ile Farhiya Abdi ve 100 sayı ile Sevgi Tonguç takip etti. En az sayı üreten isim ise Gökçe Doğan olurken, İlayda Derman ile Ece Su Dinçer sayı üretemedi.
Takımın maç ve sayı istatistiği şu şekilde:
Brooque Williams: 24 maç- 431 sayı
Egle Sventoraite: 25 maç -373 sayı
Destiny Slocum: 11 maç -187 sayı
Sheylani Marie Peddy: 12 maç -165 sayı
Farhiya Abdi: 18 maç - 162 sayı
Sevgi Tonguç: 24 maç -100 sayı
Meltem Topaloğlu: 25 maç 74 sayı
Dilara Tongar: 14 maç -69 sayı
Zeynep Öykü Kalbisağde: 26 maç- 63 sayı
Helin Boybeyi: 23 maç- 61 sayı
Gizem Tüzün: 24 maç 54 sayı
Renata Brezinova: 2 maç - 24 sayı
Gökçe Doğan: 10 maç -17 sayı
Derin Yaya: 3 maç - 13 sayı
İlayda Derman: 1 maç
Ece Su Dinçer: 3 maç