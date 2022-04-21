İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bellona Kayseri'de sayı kraliçesi Williams oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımında 2021-2022 sezonunda en skorer ismi 408 sayı atan Brooque Willams oldu.



Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 26 maçta bin 801 sayı atarken, 2 bin 9 sayı yedi. Sarı-Kırmızılı takımda atılan bin 801 sayının 431'ini Amerikalı oyuncu Brooque Willams kaydetti. Willams'ı 373 sayı ile Egle Sventoraite, 187 sayı ile Destiny Slocum, 165 sayı ile Marie Peddy, 162 sayı ile Farhiya Abdi ve 100 sayı ile Sevgi Tonguç takip etti. En az sayı üreten isim ise Gökçe Doğan olurken, İlayda Derman ile Ece Su Dinçer sayı üretemedi.


Takımın maç ve sayı istatistiği şu şekilde:


Brooque Williams: 24 maç- 431 sayı


Egle Sventoraite: 25 maç -373 sayı


Destiny Slocum: 11 maç -187 sayı


Sheylani Marie Peddy: 12 maç -165 sayı


Farhiya Abdi: 18 maç - 162 sayı


Sevgi Tonguç: 24 maç -100 sayı


Meltem Topaloğlu: 25 maç 74 sayı


Dilara Tongar: 14 maç -69 sayı


Zeynep Öykü Kalbisağde: 26 maç- 63 sayı


Helin Boybeyi: 23 maç- 61 sayı


Gizem Tüzün: 24 maç 54 sayı


Renata Brezinova: 2 maç - 24 sayı


Gökçe Doğan: 10 maç -17 sayı


Derin Yaya: 3 maç - 13 sayı


İlayda Derman: 1 maç


Ece Su Dinçer: 3 maç

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.