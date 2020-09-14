Bellona Kayseri'de sonuçlar negatif

Bellona Kayseri Basketbol'da Koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol takımında 13 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen koronavirüs test sonuçları belli oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "13 Eylül 2020 tarihinde sporcularımız, teknik heyet ve personelimize yapılan Covid-19 PCR testi uygulanmıştır ve tüm test negatif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.