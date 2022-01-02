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Bellona Kayseri'de Stephanei Madden'i ilk kez forma giydi

Bellona Kayseri Basketbolun yeni transferi Stephanie Zenora Madden’i ilk maçına çıktı.

Bellona Kayseri Basketbolun yeni transferi Stephanie Zenora Madden'i ilk maçına çıktı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 12.haftasında evinde Çankaya Üniversitesi'ne 87-73 mağlup oldu. Hafta içerisinde kadrosuna kattığı ABD'li oyuncu Stephanei Madden sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı. Çankaya Üniversitesi karşısında forma giyen Stephanie Zenora Madden'i 19 dakika 27 saniye süre aldı.


6 sayı ve 1 asistlik performans İle oynayan Stephanie Zenora Madden'i geçer not aldı.

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