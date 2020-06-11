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Bellona Kayseri'den ilk transfer

Bellona Kayseri Basketbol takımı, yeni sezon için ilk transferini yaptı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro ile mücadele etmek için ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Bellona Kayseri Basketbol takımı, NCCA'den yeni mezun olan Guard pozisyonunda oynayan Women NBA takımlarından Dallas Wings'te forma giyen Tyasha Harris ile anlaşmaya vardı.


Bellona Kayseri Basketbol coachı Ayhan Avcı, 1 Mayıs 1988 doğumlu olan 1,78 cm boyundaki Amerikalı oyuncu ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Tyasha Harris, 2020-2021 sezonunda hem Süper Lig hem de EuroCup maçlarında Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek.

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