Bellona Kayseri'den Özhaseki'ye ziyaret

Bellona Kayseri Basketbol takımı, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

EuroCup C Grubu 6.maçı için Ankara'da Ormanspor ile karşılaşan Bellona Kayseri Basketbol takımı yöneticileri, antrenörleri ve oyuncuları önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde bayan basketboluna ciddi destek veren AK Parti Genel Başkan yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'yi ziyaret eden sarı kırmızılılar, kendisine imzalı basket topu hediye etti.

Bellona Kayseri Basketbol kulübünün sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından "Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kayseri Milletvekili ve Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki'yi makamında ziyaret ettik. Kulübümüzle yakından ilgilenen eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz" cümleleri paylaşıldı.