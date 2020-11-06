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Bellona Kayseri'nin en skorer isimleri

Bellona Kayseri Basketbol’da geride kalan 8 haftada Harris ile Melis takımın en skorer ismi oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'da geride kalan 8 haftada Harris ile Melis takımın en skorer ismi oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol 8 maçta 593 sayı kaydederken potasında 657 sayı gördü. Sarı Kırmızılı takımda 8 hafta sonunda Melis Gülcan, Tyasha Harris, Sevgi Tonguç ve Zeynep Öykü Kalbisağde bütün maçlarda forma giyen isimler oldular. Bellona Kayseri takımında en skorer isimler Tyasha Harris ile Melis Gülcan oldu. İşte maç sayıları ve sayıları:


Tyasha Harris 8 maç - 169 sayı


Melis Gülcan 8 maç - 142 sayı


Zeynep Öykü Kalbisağde 8 maç -26 sayı


Sevgi Tonguç 8 maç - 18 sayı


Ayşegül Günay Aladağ 7 maç - 52 sayı


Esra Ural Topuz 7 maç - 62 sayı


Mikiah Cheryl Harrıgan 6 maç - 85 sayı


Kylee Shook 3 maç - 23 sayı


Gülse Uğur 5 maç - 2 sayı


Jacki Gemelos 3 maç - 14 sayı

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