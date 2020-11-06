Bellona Kayseri'nin en skorer isimleri

Bellona Kayseri Basketbol’da geride kalan 8 haftada Harris ile Melis takımın en skorer ismi oldu.
Bellona Kayseri Basketbol'da geride kalan 8 haftada Harris ile Melis takımın en skorer ismi oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol 8 maçta 593 sayı kaydederken potasında 657 sayı gördü. Sarı Kırmızılı takımda 8 hafta sonunda Melis Gülcan, Tyasha Harris, Sevgi Tonguç ve Zeynep Öykü Kalbisağde bütün maçlarda forma giyen isimler oldular. Bellona Kayseri takımında en skorer isimler Tyasha Harris ile Melis Gülcan oldu. İşte maç sayıları ve sayıları:
Tyasha Harris 8 maç - 169 sayı
Melis Gülcan 8 maç - 142 sayı
Zeynep Öykü Kalbisağde 8 maç -26 sayı
Sevgi Tonguç 8 maç - 18 sayı
Ayşegül Günay Aladağ 7 maç - 52 sayı
Esra Ural Topuz 7 maç - 62 sayı
Mikiah Cheryl Harrıgan 6 maç - 85 sayı
Kylee Shook 3 maç - 23 sayı
Gülse Uğur 5 maç - 2 sayı
Jacki Gemelos 3 maç - 14 sayı