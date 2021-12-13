Bellona Kayseri'nin gençleri iyi başladı

Basketbol Gençler Ligi kızlar kategorisinde mücadele eden 2021-2022 sezonunda 1. hafta karşılaşmaları tamamladı. B Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin ilk haftasında evinde oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 71-47 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Yarkın Keskin, Hasan Mesut Demir, Ahmet Malik Şan

Bellona Kayseri Basketbol: Aslıhan Kaçar (6), Fatma Melis İplikci (2), Alara Akgüller, Feray Dalkılıç (9), Derya Bayar, Kiraz Keleş (14), İlayda Derman (16), Esma Eyşan Göksu (2), Ece Su Dinçer (4), Candan Eylül Dikmen (11), İncilay Derman (7), Goncagül Kavak

ÇBK Yenişehir Belediyespor: Esra Güvenç (9), Ayşenaz Harma, Nisa Söylemezoğlu (4), Eslem Güler (4), Eylül Sıla Menteş (2), Nisa Nur Tiryaki (2), Elanur Menteş (8), Selin Temiz, Elif Özdemir, Asya (18), Sıla Rojin Güleç, Edanur Karabulut

Periyortlar:

1.Periyort:18-16

Devre:37-25

3.Periyot:58-38