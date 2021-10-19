Bellona Kayseri'nin rakibi NKA Universitas

FIBA EuroCup Women D Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol yarın oynayacağı Macaristan ekibi NKA Universitas Peac maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Hem ligde hem de EuroCup'ta ilk maçlarını kaybeden sarı kırmızılılar maçtan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. D Grubunda oynadığı ilk maçında deplasmanda Nesibe Aydın'a kaybederek grupta 1 puanla son sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol yarın Macaristan ekibini yenerek ilk galibiyetini almayı planlıyor.

Kayseri Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan Bellona Kayseri Basketbol ile NKA Universitas Peac karşılaşması saat 18.00'de başlayacak.