Bellona Kayseri'nin rakibi Orman Gençlikspor

Bellona Kayseri Basketbol, EuroCup C Grubunda yarın sahasında Orman Gençlikspor'u konuk edecek.

FIBA EuroCup Women C Grubunda mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, 3.hafta karşılaşmasında Orman Gençlikspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın Kadir Has Kongre ve Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

EuroCup C Grubunda oynadığı iki maçı da kazanan Sarı-Kırmızılılar yarın oynayacağı üçüncü maçını da kazanarak yoluna namağlup devam etmek istiyor. Averajla ikinci sırada yer alan Bellona Kayseri Basketbol, taraftarı önünde Orman Gençlikspor'u yenmek istiyor. Orman Gençlikspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol maç saatini beklemeye başladı.