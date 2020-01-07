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Bellona Kayseri'nin ribaund kraliçesi Luca oldu

Bellona Kayseri Basketbol takımında ligin ilk yarısında en çok ribaund alan isim Luca Ivanovic oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol ligi ilk yarısını 18 puanla 8.sırada tamamlayan Bellona Kayseri Basketbol takımında en çok ribaund alan isim Luca Ivanovic oldu.


Ligin ilk yarısında oynanan 12 maçın 11'inde görev alıp parkede 05:16:37'lik süre ile görev yapan Luca Ivanovic, 73 savunma 38 hücum ribaundu olmak üzere 111 ribaund aldı. Luca Ivanovic'i Kennedy Burke takip etti. Takımın ribaund sıralaması şu şekilde:


Luca Ivanovic: 111


Kennedy Burke: 110


Shacobia Barbee: 44


Ayşegül Günay Aladağ: 35


Ann Wauters: 34


Kübra İmren Siyahdemir: 29


Klaudia Perisa: 23


Gizem Sezer: 8


Gülse Uğur: 12


Beril Albayrak: 11


Gamze Zeren: 7


Kaela Dawn Davis: 6


Manolya Kurtulmuş: 3


Fatma Dikmen: 2

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