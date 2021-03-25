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Bellona Kayseri'nin sayı makinesi Tyasha Harris

Bellona Kayseri Basketbol takımında 2020-2021 sezonunda en skorer ismi 402 sayı atan Tyasha Pearl Harris oldu.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol takımı oynadığı 26 maçta 2 bin 67 sayı atarken, 2 bin 9 sayı yedi. Sarı-Kırmızılı takımda atılan 2 bin 67 sayının 402'sini Amerikalı oyuncu Tyasha Harris kaydetti. 7 isim ise üç haneli sayılara ulaştı. Takımın en skorer ismi 402 sayı ile Tyasha Pearl Harris oldu. Harris'i 352 sayı ile Melis Gülcan, 222 sayı ile Kalani Brown, 208 sayı ile Mikiah Harrigan, 158 sayı ile kaptan Esra Ural Topuz, 103 sayı ile Kitija Laksa ve 162 sayı ile Ayşegül Günay Aladağ takip etti. En az sayı üreten isim ise genç oyuncu Cansu Çolakoğlu oldu.


Tyasha Pearl Harris - 21 maç - 402 sayı


Melis Gülcan- 25 maç - 352 sayı


Kalani Brown- 14 maç - 222 sayı


Mikiah Harrigan - 16 maç -208 sayı


Ayşegül Günay Aladağ - 25 maç - 162 sayı


Esra Ural Topuz - 23 maç- 158 sayı


Kitihja Laksa - 8 maç - 103 sayı


Sevgi Tonguç- 24 maç - 93 sayı


GloryBassey Johnson - 7 maç -78 sayı


Zeynep Öykü Kalbisağde- 25 maç - 71 sayı


Maja Miljkovic - 9 maç -68 sayı


Gülse Uğur - 20 maç -54sayı


Jacki Gemelos - 7 maç -47 sayı


Kylee Shook - 3 maç -23 sayı


Fatma Dikmen - 5 maç -19 sayı


Cansu Çolakoğlu - 4 maç -7 say

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