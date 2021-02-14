Bellona Kayseri'nin yeni transferleri ilk maçlarına çıktılar

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 19.haftasında evinde Öznur Kablo Fenerbahçe'yi konuk etti. Rakibine 21 sayı farkla 50-71 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar haftayı mağlubiyetle kapattı. Sarı-Kırmızılı takımın kadrosuna kattığı Letonyalı Kitija Laksa ve ABD'li Glory Johnson yeni takımları ile ilk maçlarına çıktılar. Laksa, ilk maçında 29 dakika 36 saniye sür alırken 5 sayı üretti. Johnson ise 24 dakikada 59 saniye süre alırken 5 sayı üretti. Kitija Laksa 32 numaralı formayı giyerken, Glory Johnson ise 29 numarayı giyiyor.