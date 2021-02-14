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Bellona Kayseri'nin yeni transferleri ilk maçlarına çıktılar

Bellona Kayseri Basketbolun yeni transferleri Glory Johnson ve Kitija Laksa ilk maçlarına çıktılar.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 19.haftasında evinde Öznur Kablo Fenerbahçe'yi konuk etti. Rakibine 21 sayı farkla 50-71 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar haftayı mağlubiyetle kapattı. Sarı-Kırmızılı takımın kadrosuna kattığı Letonyalı Kitija Laksa ve ABD'li Glory Johnson yeni takımları ile ilk maçlarına çıktılar. Laksa, ilk maçında 29 dakika 36 saniye sür alırken 5 sayı üretti. Johnson ise 24 dakikada 59 saniye süre alırken 5 sayı üretti. Kitija Laksa 32 numaralı formayı giyerken, Glory Johnson ise 29 numarayı giyiyor.

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