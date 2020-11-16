Bellona Kayseri'ye 2 metrelik basketbolcu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, kadrosuna yeni bir oyuncu daha kattı. Uzun forvet arayışında bulunan sarı kırmızılı kulüp, 2 metrelik Amerikalı oyuncu Kalani Brown ile anlaşmaya vardı.

Pivot pozisyonunda oynayan 2 metre boyundaki Kalani Brown henüz 23 yaşında. Atlanta Dream takımından transfer edilen 110 kilo ağırlığındaki 2019 sezonunda NCAA Şampiyonluğu yaşadı.2018 yılında Yılın Büyük 12 Oyuncusu arasına giren Brown, U16, U17, U19 ve U23 Amerika milli takımında da görev yaptı. Anne ve babası da eski basketbolcu olan Kalani Brown sezon sonuna kadar Bellona Kayseri Basketbol forması giyecek.