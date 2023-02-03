İhlas Haber Ajansı

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Bellona'dan Mutluluğunuzu Tamamlayan Düğün Paketi

Hayallerinizdeki evi gerçeğe dönüştürmek için Bellona mobilyadan mutluluğunuzu tamamlayan düğün paketi.


Kaliteli ve modern tasarımlarıyla evlerinizi şık ve konforlu hale getiren Bellona mobilyadan evlilik hazırlığında olan çiftlere özel kampanya. 01 - 28 Şubat tarihleri arasında www.bellona.com.tr‘den yapacağınız Montego koleksiyonunda online alışverişe özel sepette yüzde 20 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya detayları için bellona.com.tr ziyaret etmeyi unutmayın, fırsatları kaçırmayın.

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