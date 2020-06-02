Belsinspor çalışmalarına başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren ve kalan son 4 hafta sonunda lider Develispor'un 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Esen Makina Belsinspor, bugün bireysel olarak çalışmalarına başladı. Mavi-Beyazlılar 1 hafta bireysel çalıştıktan sonra önümüzdeki hafta ise takım halinde çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Antrenörler Emrah Çıtak ve Adnan Koçak'ın oyuncularına gönderdiği antrenman programına ile bugün bireysel çalışmalarına start verecek olan Esen Makina Belsinspor 18 Temmuz'a kadar hazır hale gelmek istiyor.

Ligde geride kalan 22 maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Esen Makina Belsinspor, 56 gol atarken kalesinde 28 gol gördü.