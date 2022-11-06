Belsinspor kayıpsız ilerliyor

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme B Grubu lideri Belsinspor 6'da 6 yaptı. Mavi beyazlılar ligin 7. haftasında Vali Muammer Güler Stadı'nda oynadığı maçta Anadolu Yıldızlarını 4-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Rakibi karşısında doksan dakika iyi bir oyun ortaya koyan Belsinspor'u galibiyeti getiren golleri Volkan Efe, Berkay Kaya, Batuhan Arı ve Kahraman Yurday kaydetti. Mavi beyazlılar maç sonu galibiyeti saha içerisinde doyasıya kutladı.

Ligde 7. haftada 6 maça çıkan ve tamamını kazanarak 18 puanla zirvede yer alan Belsinspor ligin 8. haftasında Talas Anayurtspor ile karşı karşıya gelecek.