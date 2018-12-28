Belsinspor sevdalısı; Bulut sahibini ve takımı yalnız bırakmıyor

Kayseri Amatör Lig'de mücadele eden Esen Makina Belsinspor'un adeta taraftarı olan Bulut isimli köpek, Belsinspor'da top koşturan sahibi Hasan Yazgan'ı ve takımını asla yalnız bırakmıyor.

Süper Amatör Küme ekiplerinden Esen Makina Belsinspor'da oynayan genç futbolcu Hasan Yazgan'ın Bulut isimli köpeği, maçlara gide gide adeta Belsinspor takımının taraftarı oldu. Takımını hiçbir maçta yalnız bırakmayan Bulut, amatör camiada herkes tarafından tanınıyor. Maçın başlama düdüğüyle tribünde yerini alan 2 yaşındaki Bulut, takımı gol attığında tribünün coşkusuna eşlik ederek havlamaya başlıyor, maçtan sonra da tribünden inerek sahibi Hasan Yazgan'ın yanına koşuyor. Bulut'un kendisini hiçbir maçta yalnız bırakmadığını belirten Yazgan,"Bulut'u 2 sene önce 10 günlükken aldım. Şırınga ile besleyerek kendime alıştırdım ve en yakın dostum oldu. Maçlara, antrenmana gelmeyi çok seviyor. Gittiğim her maça yanımda götürdüm. Genelde ne maç kaçırıyor ne de antrenman. Maçlara gele gele takımdaki arkadaşların hepsini tanıdı ve en büyük taraftarımız oldu. Tribünde yanında kimse olmadan da uslu durarak maçı takip ediyor. Her maç tribünde olduğu için onu amatör camiada herkes tanıyor" şeklinde konuştu.

BELSİNSPOR'UN MASKOT'U BULUT!

Esen Makina Belsinspor camiasında galibiyet totemi olarak görülen ve her maça takımıyla birlikte giden Bulut, amatörde Belsinspor'un adeta simgesi oldu. Amatör camianın ilgi odağı da olan Bulut, spor severlerle tribünde keyifli anlar geçiriyor.