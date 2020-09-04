Belsinspor'an teşekkür mesajı

2020-2021 futbol sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Ligde mücadele etme hakkı kazanan Esen Makina Belsinspor genel kurul yaparak isim değişikliğine gitti. Emar Grup FK adı altında Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek. Esen Makina Belsinspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri yaptıkları açıklamada, "Teşekkürler. Yaklaşık 9 yıldır mücadele etmiş olduğumuz Kayseri Amatör Liginde hedeflediğimiz BAL'a çıktık. Bu zaman dilimi içerisinde bizlere destek olan herkese gönülden teşekkürleri bir borç biliyoruz. Özellikle son 3 sezondur ana sponsorumuz Esen Makina ve Serdar Gökhan Esen kardeşimize teşekkür ediyoruz. BAL Ligi heyecanıyla çalışmalara başladıktan sonra özellikle pandemi (Covid-19) sebebiyle birçok yerden olumsuz yanıtlar aldık. Sadece ana sponsorla bu işlerin zor olacağını düşündüğümüzden “BAL Ligi ve isim hakkımızı, hedefini 3.Lig olarak belirleyen ve içindeki heyecanı hissettiğiniz Kayseri Emar Grup Futbol Kulübü adı altında ve başkanı Emre Arıkan beyle yolumuza devam edeceğiz. Kayseri şehrimize 3.Lig hatta 2.Liglerin yakışacağını, bu yolda ilerleyen kardeşlerimizin önünü açmak gerektiğini söylemek gerekir. Bu şehrin gençlerinin profesyonel veya BAL liglerinde rahatça futbol oynayacağını ve bu yolda yanlarında olacağımızı vurgulamak isteriz. Bu yolda Allah yolumuzu açık eylesin. Herkese çok teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.