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Belsinspor'da 2 puan üzüntüsü

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Belsinspor, Kocasinan Şimşekspor karşısında kaybedilen 2 puanın üzüntüsünü yaşıyor.


Kayseri Süper Amatör Küme'de 43 puanla zirvede yer alan Belsinspor ligin 18.haftasında oynadığı maçta Kocasinan Şimşekspor ile 1-1 berabere kaldı. 1 puana razı olan Mavi-Beyazlılar, kalan haftalarda hata yapmayarak ve mutlu sona ulaşmak istiyor. Kocasinan Şimşekspor maçında kaybedilen 2 puanı ligin 19. haftasında Pazar günü oynayacağı Trend Gayrimenkulspor'u yenerek telafi etmek isteyen Belsinspor hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdürüyor.


Mavi - beyazlılar kalan son 8 haftada Trend Gayrimenkulspor, Kayseri Demirspor, Özvatan Gençlikspor, Talas Anayurtspor, Hacılar Erciyesspor, Kayseri Şekerspor, Buğdaylıspor ve Develispor ile karşı karşıya gelecek.

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