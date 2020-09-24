Kayseri'de 3. kuşak olarak kolonya üretimi yapan Hazım Büyüksimitci, korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından kolonya satışlarında patlama olduğunu söyleyerek, "Ben böyle bir satışı ne dedemden duydum, ne babamdan duydum ne de başka bir kolonyacı büyüklerimizden duydum. Dünya tarihinde bazen böyle şeyler oluyor" dedi.

Korona virüsün 11 Mart'ta Türkiye'de görülmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Virüse karşı kolonya kullanın' çağrısı üzerine vatandaşlar kolonyacılara akın etti. Kayseri'de de 3. kuşak olarak kolonya üretimi yapan Hazım Büyüksimitci, 11 Mart'ta sabah saatlerinde dükkanda otururken bir anda müşteri patlaması olduğunu söyledi. Büyüksimitci, "11 Mart'tan sonra bir sabah dükkanımızda oturup arkadaşlarımızla çay içerken 10 buçuk gibi bir müşteri patlaması oldu. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Meğerki bakanımız kolonya kullanın diye açıklama yapmış. Onun üzerine bir anda kolonya tüketimi patladı. Elimizdeki malların tamamını sattık ve ham madde bulmakta güçlük çektik. Fiyatlar yükseldi. Hatta bir ara fiyatlar yüksek düşüncesiyle biz hammadde almadık. Hem perakende satış yerlerimizi hem de üretim yerimizi 2 sefer hammadde bulamadığımız için kapattık. Fiyatların yüksek olduğunu bir çare bulamayınca biz de alıp satarak müşterilerimizi kolonyasız bırakmamaya gayret ettik. O günden itibaren fiyatlarda kademeli yükselme oldu. Kolonya anormal fiyatlara yükseldi" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde şimdiye kadar yaptıkları kolonya satışından dolayı kendilerinin de şaşırdığını dile getiren Büyüksimitci, "Ben böyle bir satışı ne dedemden duydum, ne babamdan duydum ne de başka bir kolonyacı büyüklerimizden duydum. Dünya tarihinde bazen böyle şeyler oluyor. Böyle bir şeyin de bundan sonra olacağını da tahmin etmiyorum. Satışlarımız 4 ay öncesine göre 4'te 1 oranında azaldı. Genç nesil kolonyanın ne olduğunu bilmiyordu. Hatta kullanmıyordu. Sağlık Bakanımızın kolonyacılık mesleğinin ayağa kalkmasında çok büyük katkısı var. Bu konuda kendisine bir kolonyacı olarak teşekkür ediyorum. Kolonya Türkiye'nin bir markasıdır. Her zaman tüketilen bir şeydir. Aynı zamanda hijyen maddesidir. Bu hastalığa bağlı olarak da genç nesil kolonyayı öğrendi. Çok fazla satış olmasa da işlerimiz bir müddet daha kademeli olarak devam edecektir" şeklinde konuştu.