İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ben Rienstra 28.dakika sahada kaldı

Hes Kablo Kayserispor’da Ben Rienstra dün oynanan Demir Grup Sivasspor maçında 28.

Hes Kablo Kayserispor'da Ben Rienstra dün oynanan Demir Grup Sivasspor maçında 28.dakika sahada kaldı.


Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan Ben Rienstra, karşılaşmanın 28.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuna devam edemeyen Ben Rienstra yerini Karahan Yasir Subaşı'na bıraktı. Ben Rienstra'nın yapılacak olan kontrollerinin ardından durumu belli olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.