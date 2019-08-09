Ben Rienstra ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon hazırlıklarını devam ediyor. Yeni sezon öncesi bir yandan hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak SC Heerenveen forması giyen 29 yaşındaki Ben Rienstra dün akşam salonda yapılan antrenmanda yer aldı. Sarı-Kırmızılı takımla ilk antrenmana çıkan Rienstra oldukça keyifli ve mutlu olması gözlerden kaçmadı.