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Benim İşim Girişim Yarışmacılarından Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne Ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Üniversitesi Teknopark işbirliğinde düzenlenen Benim İşim Girişim Teknolojik tabanlı iş fikri yarışmasının ilk iki döneminde başarı elde eden Medikal projeleri geliştiren girişimci takımlar, Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Teknopark Sera Kuluçka Merkezi ile birlikte Kayseri İl Sağlık Müdürü sayın Ali Ramazan Benli’yi ziyaret ettiler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Üniversitesi Teknopark işbirliğinde düzenlenen Benim İşim Girişim Teknolojik tabanlı iş fikri yarışmasının ilk iki döneminde başarı elde eden Medikal projeleri geliştiren girişimci takımlar, Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Teknopark Sera Kuluçka Merkezi ile birlikte Kayseri İl Sağlık Müdürü sayın Ali Ramazan Benli'yi ziyaret ettiler.


Benim İşim Girişim yarışmasının birinci ve ikinci döneminde prototip geliştirme ödülüne hak kazanan takımların projeleri; parmak eklemi bozukluklarının tedavisi, yeni nesil EKG, giyilebilir hasta takibi, yapay zeka ile anestezi ve idrar enfeksiyon testi gibi birbirinden farklı alanlar içeriyor.


Prototiplerini daha da geliştirmek isteyen ve konu ile alakalı verilere ihtiyaç duyan girişimci takımlar, İl Müdürlüğüne yapılan ziyarette sorularına cevap aradılar ve konun ile alakalı iletişim ağlarını genişletme fırsatı buldular. Çok verimli geçen toplantıda Benli, girişimci takımlara yakın ilgi gösterdi.

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