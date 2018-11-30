'Benim İşim Girişim' Yarışması 2. döneminde ilk 10 takım belli oldu

Döneminde ilk 10 takım belli oldu.

29 Ekim 2018 tarihinde sona eren yarışmada 244 proje başvurusu alındı. Yarışmada ön elemeyi geçen girişimci takımlar için Girişimcilik Kampı süreci 26 Kasım 2018 tarihinde tamamlandı. Eğitimlere devam gösteren ve prototip geliştirecekleri iş fikirlerin olgunlaştıran 38 takım, 29 Kasım 2018 tarihinde bu dönemki ilk jürinin karşısına çıktı. Erciyes Teknopark yönetim binasında gerçekleştirilen jüri değerlendirmesinden sonra ilk 10 takım da belli oldu. Buna göre asıl liste 1-Mustafa Deveci - Mehmet Özcan, 2-Melih Onur Tan, 3-Rukiye Derin Atabey, 4-Engin Eralp, 5-Samed Karakuş, 6-Muhammed Ramazan İkitepe, 7-Enes Ate-Onur Özel, 8-İrem gürbüz, 9-Fatih Alaoğlu, 10-Salih Koşak; yedek liste 11-Melike Gensi, 12-Gülşah Çalışkan, 13-Yaşar Sönmez şeklinde oldu.

Takımların her biri, geliştirecekleri prototip masraflarında kullanılmak üzere 6 bin TL ödüle hak kazandı. Girişimci takımlar, önümüzdeki 8 ayı sonunda, yapmış oldukları prototiplerle tekrar jüri karşısına çıkacak.