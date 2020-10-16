Benim İşim Girişim Yarışması Girişimcileri TEKNOFEST 2020'ye Damga Vurdu

döneminde 245 proje başvurusu arasından ilk 10 takım arasına girerek destek almaya hak kazanan Karga.ai takımı, TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kategorisinde Türkiye 3.lüğünün ardından, TEKNOFEST 2020 kapsamında da Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde de Türkiye 2.liği derecesini aldı.

"Benim İşim Girişim” yarışması 2. dönemi girişimcilerinden oluşan Percount ekibi de ''Makine Öğrenmesi Temelli Akılı Kişi Sayma Cihazı'” projesi ile TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Enerji ve Çevre kategorisinde Türkiye 1.liğini hak ederek, ödüllerini TEKNOFEST 2020 kapsamında aldılar.

Erciyes Teknopark tarafından 2017 yılından beri düzenlenen 'Benim İşim Girişim' Yarışması, başta Kayseri olmak üzere Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlıyor.

Teknoloji tabanlı girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen Benim İşim Girişim Yarışması girişimcilerinin elde ettiği başarılar hakkında açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kılıç şunları söyledi: “Erciyes Teknopark tarafından 2017 yılından beri düzenlen Benim İşim Girişim Yarışması'nda bugüne kadar, yaklaşık 1.000 girişimci adayı eğitim almış olup 30 proje toplamda 300.000 TL ödül ile desteklenmiştir. Yarışma sonrasında, 5 yeni patent başvurusu ve 3 yeni teknoloji şirketi ortaya çıkmıştır. Halihazırda devam eden projelerle de bu sayıların giderek artacağını söyleyebiliriz.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin millî teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen ilk ve tek festivali olan TEKNOFEST 2020'de de girişimcilerimizin elde ettiği bu önemli başarı yaptığımız işin amacına ulaştığının göstergesidir. Girişimcilerimizin aldığı ödüllerden dolayı son derece gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Kendilerini yürekten tebrik eder, ulusal olduğu kadar uluslararası arenada da bizi temsil etmelerini dilerim.”