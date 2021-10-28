Benli, aşı uygulama noktalarını ziyaret etti

Benli, "Kayseri'de aşıya ulaşmak çok kolay" dedi.

Kayseri'de korona virüs ile mücadele kapsamında aşı uygulamalarına devam ediliyor. Hastaneler ve ASM'ler de yapılan aşıların yanında randevusuz aşı uygulama noktaları da oluşturuldu. Kayserililer, oluşturulan aşı uygulama noktalarında randevu almadan aşıya kolaylıkla ulaşabilitor.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de randevusuz aşı uygulama noktalarını gezerek aşı çalışmalarını yerinde takip etti. Benli, aşı uygulama noktalarında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına emeklerinden ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Türkiye'nin her noktasında olduğu gibi Kayseri'de de aşıya ulaşmak çok kolay. Devletimiz, vatandaşımızın sağlığı için gece gündüz demeden çalışıyor. Bu salgını yenebilmek aşı ile mümkün. Hastanelerde yatan hastalarımızın çoğunluğunu aşısız vatandaşlarımız oluşturuyor. Bir canın bile virüs nedeniyle kaybolmasını istemeyiz. Burada aşı durumlarını sorduğumuz kişilerin nerede ise hepsinin aşılı olduğunu duymak bizleri sevindirdi. Aşısını olmamış veya sürecini tamamlamamış olanlar şehrimizdeki aşı merkezlerimize uğrayabilir ve aşılarını olabilirler" dedi. Benli ayrıca, Cumhuriyet Meydanı'nda aşı olmamış bir vatandaşı da ikna edip aşı olmasını sağladı.

Ziyaretlerde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan Akın, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özlem Rabia Ulutabanca ve Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Duygu Horoz da hazır bulundu.