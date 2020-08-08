Benli'den düğün salonlarında maske ve sosyal mesafe denetimi

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hacı Bedir, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri kısıtlanan ve 1 Temmuz itibarıyla yeniden açılan düğün salonlarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Benli, burada gelin ve damatlarla da sohbet ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.