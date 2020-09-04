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Benli'den gece mesaisi

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, koronavirüsle gece gündüz mücadele eden filyasyon ekiplerini ziyaret ederek hem çalışmaları hakkında bilgiler aldı hem de moral verdi.


Kayseri'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerle maske, mesafe ve temizlik konularında vatandaşları bilgilendirirken, mücadele de ön saflarda yer alan sağlık çalışanları da çalışmalarını sürdürüyor.


İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de, gece saatlerinde koronavirüsle mücadele de ön saflarda çalışan filyasyon ekiplerini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Sağlık çalışanlarına moral de veren Benli, mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

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