Benli'den hastayı sırtında taşıyan sağlık personeline teşekkür belgesi

Dr. Ali Ramazan Benli, hastayı sırtında taşıyarak ambulansa getiren paramedik Hacı Hasan Durmuş'a teşekkür belgesi verdi.

28 Aralık 2018'de İncesu ilçesine bağlı Çardaklı Mahallesinde mahsur kalan yaşlı hastayı zorlu kış şartlarında sırtında ambulansa taşıyan Paramedik Hacı Hasan Durmuş'a, Dr. Ali Ramazan Benli tarafından teşekkür belgesi verildi.

Benli; "Başta Sağlık Hizmetleri Başkanımız Uzm. Dr. Ahmet Ceylan, İl Ambulans Başhekimi Dr. Figen Gürbeden, Paramedik Hacı Hasan Durmuş olmak üzere zor şartlarda dahi özveri ve gayret ile görevlerini yerine getiren 112 çalışanlarına teşekkür ederim" dedi.