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Benoit Poulain: “Daha çok çalışmalıyız”

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Fransız savunma oyuncusu Benoit Poulain, galibiyetler almak için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Fransız savunma oyuncusu Benoit Poulain, galibiyetler almak için daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.


2-2 biten Antalyaspor maçı sonrasında açıklama yapan Benoit Poulain, “Bugün çok savaştık. Geriye düştük beraberliği yakaladık. Sonra yine geriye düştük. Beraberlik golünü attığım için mutluyum. Ama daha iyisini yapabilirdik, yapmalıydık. Oynadığımız son 3 maça bakarsak hak etmediğimiz yerdeyiz. Daha çok puan toplayamadık. Bugün ki 1 puan bize teselli oldu. Bu gösteriyor ki daha çok çalışmalıyız” dedi.


Sezon başında Club Brugge takımından transfer edilen tecrübeli savunma oyuncusu, Antalyaspor ile oynanan maçın 74.dakikada Bernard Mensah'ın ortasında attığı kafa golü ile takımına beraberliği getiren isim olmuştu.

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