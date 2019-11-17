Benoit Poulain Sivasspor maçında oynayacak

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı savunma oyuncusu Benoit Poulain, ligin 12.haftasında oynanacak olan Demir Grup Sivasspor maçında forma giyecek.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, lige verilen milli ara nedeniyle çalışmalarına ara vermeden yoğun bir tempoda sürdürüyor. Ligin 10.haftasında oynanan Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan savunma oyuncusu Benoit Poulain, ligin 11.haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında riske edilmemişti. Lige verilen milli arada tedavisine devam edilen ve sakatlığını tamamen atlatan Poulain takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Demir Grup Sivasspor maçına kadar hazır hale gelecek olan Fransız futbolcu Beniot Poulain yeniden formasına kavuşacak.