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Benzin istasyonunda silahlı soygun

Kayseri’de kar maskesi ve silahla gelerek çok sayıda sigara ve para alan bir kişi polis tarafından aranıyor.

Kayseri'de kar maskesi ve silahla gelerek çok sayıda sigara ve para alan bir kişi polis tarafından aranıyor.


Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan bir benzin istasyonuna gelen siyah pantolonlu, maskeli, lacivert montlu ve silahlı bir kişi, çalışanları tehdit etti. Soyguncu benzin istasyonundan çok sayıda sigara ve para aldıktan sonra boş araziye kaçarak izini kaybettirdi.


Yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden eşkali belirlenen soyguncunun yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.

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