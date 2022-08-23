Benzinli araçlarda yangın ihtimali daha fazla

Türkiye'deki yangınların yaklaşık yüzde 8 ile 10'unun araç yangını olduğunu söyleyen Makina Mühendisleri Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, “Son zamanlarda çok fazla araç yangını meydana gelmeye başladı. Özellikle bir sayısal hesap yaptığımızda Türkiye'deki yangınların yaklaşık yüzde 8-10'u araç yangınları şeklinde meydana gelmekte. Bu araç yangınlarının da farklı şekillerde motor aksamı, yakıt aksamı ya da kullanıcı kaynaklı olarak farklı şekillerde yangınlar olarak ayırabiliriz. Vatandaşlarımızın bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Araçlarını kullanırken ve bakımlarını yaptırırken dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Özellikle yakıt hortumlarını, yakıt iletim cihazlarını sık sık kontrol ettirmeleri gerekiyor. Çünkü yangınların çoğu buradaki yakıt kaçağından bu kaçağı motor üzerine akıtması ya da elektrik aksamından çıkacak bir hatayla meydana geliyor. Bunun için de vatandaşlarımızın araçlarının periyodik kontrollerini, bakımlarını sıkça yaptırması gerekiyor” dedi.

Varol, LPG'li araçlar hakkında bilinenlerin bir kısmının yanlış olduğunu ve bakımları düzenli yapılırsa güvenli bir şekilde kullanılabileceğini söyleyerek, “Burada yanlış bilinen olaylar var LPG'li araçlarda daha çok yangın çıktığı ve LPG'li olmayan araçların daha güvenilir olması gibi ama LPG'li araçların bakımlarını güvenilir ve düzenli bir şekilde yaptırdığımızda diğer benzinli ve dizel araçlardan daha güvenli hale gelebiliyor. Bunun için de LPG'li araçlarımızın yaz ve kış bakımlarını düzenli olarak yaptırmamız gerekiyor. Yine benzinli araçlarda özellikle benzin hortumlarını ve elektrik aksamlarını sıkça kontrol ettirmemiz gerekiyor. LPG konusunda sızdırmazlığa girdiğimizde de bizler Makina Mühendisleri Odası olarak yıllarca LPG'li araçların sızdırmazlık kontrollerini yaptık. Ülkemizin LPG'li araçlarla ilk tanıştığı yıllarda meydana gelen büyük kazalar sonrasında LPG'li araçların sızdırmazlık kontrolü Makina Mühendisleri Odası'na verilmişti. Bu sektörü Makina Mühendisleri Odası çok düzenli bir hale getirdi. Düzenli, disiplinli ve kaliteli kontroller sonunda LPG'li araçlar düzenli çalışmaya başlamıştı. 2017 yılından sonra yapılan bir değişiklikle sızdırmazlık yetkisi Makina Mühendisleri Odası'ndan alınıp başka kurum ve kuruluşlara verildi. Bizim yaklaşık 80-100 noktadan kontrol ettiğimiz sızdırmazlık kontrolü, bugün verilen kuruluşlarda çok daha az 10-15 noktadan kontrol edilir hale geldi. Baktığımızda da bu kontrollerden kaynaklı eksikliklerden dolayı da LPG'li araçlarda patlama ya da yangınlar meydana geliyor. İnşallah çok büyük kazalar ve can kayıpları olmadan bu sızdırmazlık yönetmeliğinin tekrardan düzenlenmesi, Makina Mühendisleri Odası olmasa da Makina Mühendisleri Odası kadar bu konuda bilgili, tecrübeli kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırılması gerekiyor. Yine araçların uygunluk raporları da özellikle öğrenci ve personel servislerinin kontrolü de Kayseri'de yine Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından yapılıyordu. Bu da bugün farklı kuruluşlardan yapılıyor ve son dönemlerde Kayserimizde yaşanan servis araçlarındaki kazalarda büyük can kayıpları meydana geliyor. Bu kontrollerin de özellikle üzerine düşülmesi gerekiyor diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.