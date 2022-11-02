Berat Aydemir'den hat trick

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Argıncıkspor'un genç golcü futbolcusu Berat Aydemir, Gazi Osman Paşaspor maçında attığı 3 golle hat trick yaparken, Süper Amatör Küme'de toplam gol sayısını 5'e çıkarttı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Argıncıkspor'da keyifler yerinde. Ligin 7. haftasında Gazi Osman Paşaspor'u 3-1 yenerek haftayı 3 puanla kapatan yeşil beyazlı takım zirve takibini sürdürüyor. Gazi Osman Paşaspor maçında takımına 3 puanı getiren isim olan Berat Aydemir bu sezon 5'inci golüne ulaştı. Berat, attığı golleri tribünde maçı izleyen sevgilisine kalp işareti yaparak hediye etti. 2002 doğumlu genç kanat oyuncusu Berat Aydemir, geride kalan haftalarda oynadığı futbol ve attığı goller ile dikkat çekiyor.