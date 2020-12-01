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Berber dükkanındaki tartışma kanlı bitti

Kayseri’de berber dükkanında iki kişi arasında çıkan tartışmada, dükkan sahibi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Kayseri'de berber dükkanında iki kişi arasında çıkan tartışmada, dükkan sahibi bıçaklanarak ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi üzerindeki berber dükkanında, dükkan sahibi Osman A. ile İsmail E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında İsmail E. yanındaki bıçakla Osman A.'yı bıçaklayarak kaçtı.


Ağır yaralanan Osman A. çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan İsmail E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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