Berna Gözbaşı: “Bu sevda bitmez”

Süper Lig'de son oynadığı ve 2-0 kazanılan Medipol Başakşehir galibiyeti sonrası Hes Kablo Kayserispor'da keyifler ve moraller yerinde. Cezası nedeniyle maçı kulüp tesislerinde büyük bir heyecanla takip eden başkan Berna Gözbaşı maç sonu büyük sevinç yaşadı. Galibiyet sonrası tesislere gelen takımı karşılayarak tek tek tebrik eden Gözbaşı duygusal anlar yaşadı.

PFDK'dan ceza aldığı için Medipol Başakşehir maçında tribünde yer alamayan ve mücadeleyi kulüp tesislerinde televizyondan takip eden Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, müsabaka sonrasında duygularını sosyal paylaşım sitesindeki hesabından aktardı. Galibiyetten ötürü teknik heyet ve futbolcularını kutlayan Başkan Berna Gözbaşı, "Kayserimiz her şeyin en iyisine layık. Bu sevda bitmez, bitmeyecek. Daha da iyi, daha da güçlü olacağız. Maça giderken bana gol sözü veren Alibec, füzelerin daim olsun. Tüm futbolcularımızı, teknik yönetimi kutluyorum” dedi.