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Berna Gözbaşı: "Çok daha iyi olacağız"

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Göztepe maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.


Süper Lig'in 11.haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan ve müsabakadan 1-1 berabere ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da galibiyet alınamamasının üzüntüsü hâkim. Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, maç sonrası galibiyeti kaçıran taraf olduklarını, ifade etti.


Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetiminden son derece rahatsız olan Başkan Berna Gözbaşı, "Biz iyiyiz, çok daha iyi olacağız. Kimse verdiğimiz mücadelenin önünü kesemeyecek. Bugün uğursuz bir gündü. Futbolcularımızı ve teknik yönetimi alkışlıyorum. Haydi Kayseri kenetlen" cümleleri kurdu.

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