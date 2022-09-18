Berna Gözbaşı: "Çok iyi gidiyoruz"

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 4-0 kazandıkları Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Allah nazardan saklasın. İyi gidiyoruz" dedi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 7 haftada 12 puan toplayarak milli araya moralli girmenin mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyerek; "Teknik heyetimizi, futbolcularımızı tebrik ediyorum. Hatay'a gelerek takımımıza destek veren taraftarlara da teşekkür ediyorum. Çok iyi gidiyoruz. Allah nazardan saklasın" dedi.

İlk 11'de oynayan futbolcudan, oyuna sonradan giren oyunculara kadar hep birlikte mücadele ettiklerini, saha içerisinde ve saha dışında iyi bir kenetlenmenin olduğunu ifade eden Başkan Gözbaşı, bu kenetlenmenin devam etmesi halinde başarının süreceğini vurguladı.