Berna Gözbaşı: "Daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz"

Yukatel Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz" dedi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile anlaşılmasının ardından genç teknik adama başarılar diledi. Başkan Berna Gözbaşı açıklamasında; “Büyük Kayserispor camiası her şeyin en güzeline layık. Gelecek sezon çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Teknik direktör konusunda camiamızın görüş birliğine vardığı Ömer Erdoğan hocamıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.