Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kupayı şehre getireceğiz" dedi.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Trabzonspor'u 4-2 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Biz bugün buraya Türkiye'nin lokomotif kulüplerinden Fenerbahçe, geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ve bu senenin lig şampiyonu Trabzonspor'u eleyerek, finale yükseldik. Ben bu galibiyet için teknik heyeti bütün futbolcularımı ve Kayserispor camiasını kutluyorum. İnşallah kupayı bu şehre getireceğiz” dedi.