İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Berna Gözbaşı: "Yolun açık olsun Bülent"

Hes Kablo Kayserispor başkanı, görevinden ayrılan Bülent Bölükbaşı için başarı dileğinde bulundu.


Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, görevden ayrılan sarı kırmızılı takımın sportif direktörü Bülent Bölükbaşı "Yolun açık olsun" mesajı paylaştı.


Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Kayserispor'umuzun tarihinde belki de en zor süreçte fedekarca görev yapan, kendi görevinin de dışında çok sayıda alanda özveri ve başarı ile çalışan, gençlere alt yapıdan milli takım yolu açan çok değerli Bülent Bölükbaşı bugün kendi isteğiyle kulübümüzden ayrıldı. Türk futbolu için çok büyük bir değer olan Bölükbaşı ile hüzünlü bir şekilde vedalaştık. Benimle en zorlu süreçlerde kader birliği yapan değerli kardeşime teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Yolun açık olsun Kaptan" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.