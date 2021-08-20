Berna Gözbaşı: "Yolun açık olsun Doğan. Türkiye'mizin aydınlık, başarılı yüzü ol"

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kaleci Doğan Alemdar'ın Rennes'e transferi sonrasında başarı dileklerinde bulunan bir açıklama yayınladı.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar'a başarı dileklerini iletirken gençlere ve ailelerine de çağrıda bulundu. Başkan Berna Gözbaşı açıklamasında; "Geçen yıl Aralık ayı ortalarında altyapımızdan yetişen Kayseri'nin öz evladı, kendi evladımdan ayrı tutmadığım Doğan Alemdar'ımız, kaleci Lung'un sakatlanması üzerine Kayserispor'umuzun kalesine geçmiş, Trabzonspor maçındaki büyük performansı ile âdeta kalesinde devleşmişti. O gün o kadar mutlu olmuştum ki mutluluğum zorlu maçtan çıkarılan puandan çok Doğan'ı Türk futboluna kazandırmak olmuştu. Önceki gün Doğanımızı Fransa'nın köklü kulüplerinden Rennes'e gönderirken bu kez gözyaşlarımı tutamadım. İnanın Süper Lig'de bir takımı yönetmek çok ama çok zor. Bir çok sıkıntı ile eş zamanlı boğuşmak zorunda kalıyorsunuz. Sizi ayakta tutan sevinçler, takımınıza gönül verenlerin mutluluğunu görmek oluyor. Ama inanın bir o kadar da genç yeteneklerimizin elinden tutarak onları bir yere taşımak sizi mutlu ediyor, tüm yorgunluğunuzu unutturuyor" dedi.

Başkan Gözbaşı, açıklamasında, "Helal olsun Doğan, yolun açık olsun. Git Türkiye'mizin aydınlık, başarılı yüzü ol. Sen bunu yapacak güç ve karakterdesin. Kısa sürede gençlerimizi dev kulüplere uğurlamaya devam edeceğiz. Anneler babalar lütfen istikbal vaat eden çocuklarınızı Kayserispor'umuzun 50'ye yakın şehirde teşkilatlanan spor okullarına gönderin, bizlere emanet edin. Hem siz sevinin hem de bizleri sevindirin" ifadelerinde bulundu.