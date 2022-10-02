Berna Gözbaşı: "Zorlama bir penaltıyla maçın seyri değişti"

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyeti hakem Ümit ÖztürK'ün verdiği kararlara bağladı.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada hakem Ümit Öztürk'ü eleştirdi. Maç sonrası konuşan Başkan Gözbaşı, "Moralimiz çok bozuk. Zorlama bir penaltı kararı ile maçın seyri değişti. 3-4 yıldır Trabzonspor maçlarına verilmeyen Ümit Öztürk ne hikmetse bizim maçta görev aldı. Herhalde kendini affettirmeye çalıştı. Bunu bir kaza olarak görüyoruz ama bu adaletsizliğin hesabı sorulmalı" dedi.

"Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor" diyen Başkan Berna Gözbaşı; Trabzonspor için de "Maç kazandık diye boşa havaya girmesinler" cümlesi kurdu.