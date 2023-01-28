İhlas Haber Ajansı

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Bernard Mensah şoku: 4 hafta forma giyemeyecek

Kayserispor’un Ganalı futbolcusu Mensah sakatlandı.

Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Mensah sakatlandı. İstanbulspor kafilesinden çıkarılan futbolcu, 4 hafta forma giyemeyecek.


Kayserispor'da Mensah şoku var. Tecrübeli futbolcunun sakatlığından ötürü 4 hafta forma giyemeyeceği açıklandı. Hafta içi yapılan antrenmanda sol arka adalesinden sakatlanan ve çekilen MR sonrasında yırtık tespit edilen Mensah, İstanbulspor maçı kafilesine de alınmadı.


Tedavisi için Portekiz'e giden Mensah, önümüzdeki İstanbulspor, Başakşehir, Giresunspor ve Fenerbahçe maçlarında oynayamayacak.

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