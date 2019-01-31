İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'a PFDK'a 2 maç ceza geldi.

Spor Toto Süper Ligin 19.haftasında Kadir Has Stadyumunda oynanan İstikbal Mobilya KAyserispor ile Bursaspor maçının 55.dakikasında VAR incelemesi sonrası Yaşar Kemal Uğurlu tarafından direk kırmızı kart çıkan Bernard Mensah'ın cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 31.01.019 tarih ve 50 sayılı toplantısında almış olduğu karar sonrası Bernard Mensah'a 2 maç ceza verildi.

PFDK'dan yapılan açıklama, İstikbal Mobilya Kayserispor sporcusu Bernard Mensah'ın 26.01.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Malatya ve Fenerbahçe maçlarında yok

PFDK tarafından 2 maç ceza alan Bernard Mensah ligin 20.haftasında oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor ve 21.haftada Kayseri'de oynanacak olan Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçından sonra cezasını tamamlayacak olan Mensah, ligin 22.haftasında Göztepe A.Ş maçında yeniden formasına kavuşacak. Mensah'a gelen 2 maç cezası sonra teknik heyet orta sahada Şamil'in yanında kimi oynatacağı ise merak konusu.