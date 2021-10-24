İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bernard Mensah'tan hakeme tepki

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor takım kaptanı Bernard Mensah, Konyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabından bacağına aldığı darbeyi paylaştı.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor takım kaptanı Bernard Mensah, Konyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabından bacağına aldığı darbeyi paylaştı.


Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 10. haftasında deplasmanda Konyaspor mücadelesini 2-0 kaybetti ve galibiyet özlemini 4 maça çıkardı. Sarı kırmızılı takımda sahaya kaptan olan çıkan Ganalı oyuncu Bernard Mensah, maç esnasında aldığı darbeler sonrası maçın hakemi Sarper Barış Saka'ya tepki gösterdi.


Mensah tepkisini maç sonrasında sosyal medya hesabından, “Çok iyi hakem” notuyla paylaştı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.