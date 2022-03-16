Kayserispor Yardımcı Antrenörü Ali Eren Beşerler, takımın öne geçtiği maçlarda yenilmesiyle ilgili, "Gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor" dedi.

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Yardımcı Antrenör Ali Eren Beşerler, futbolcular Yasir Subaşı, Bernard Mensah ve Kayserispor Menajeri Yunus Akbulut, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrenciler ile buluştu. Burada konuşan Yasir Subaşı ve Bernard Mensah, futbolculuk hikayelerini öğrencilerle paylaştı. Takım menajeri Yunus Akbulut da, mesleği hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Onur Gözbaşı: "Zor bir süreci atlattık"

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı ise takımın durumu hakkında konuşarak, "Zor bir süreci atlattık. Hem mali hem de hukuki bir süreci atlattık. Yönetim olarak gündemimiz çoğunlukla bu konular oldu. Bir taraftan da sportif başarının gelmesi gerekiyordu. Bazen içsel bazen de dışsal sorulardan dolayı kötü günler yaşadık. Şu anda çok değerli bir hocamız var, Hikmet hocamızla birlikte güzel bir ivme yakaladık ve böyle devam edeceğiz. Türkiye Kupası yarı finalistiyiz, buraya çok önemli maçlar kazanarak geldik. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bütünleşeceğiz ve hep birlikte güzel organizasyonlar yaparak bu şehri spor şehri haline getireceğiz. Gençlerin de buna destek vermesi gerekiyor" dedi.

Ali Eren Beşerler: "Gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor"

Bir öğrencinin "Kayserispor öne geçtiği neden maçlarda 31 puan kaybediyor?" sorusu üzerine Kayserispor Yardımcı Antrenörü Ali Eren Beşerler, "Bunun nedeni yediğimiz talihsiz goller, hakem hataları ve psikolojik sorunlar. Her şeyden önce yeni kurulmuş bir takımız. Bu sezonki takımımızda geçen yıldan çok az sayıda oyuncu var. Ligde bizden üstte olan ve öne geçtikten sonra puan verdiğimiz takımların neredeyse tamamı birkaç yıldır birlikte oynayan takımlar. Hatayspor, Konyaspor, Trabzonspor gibi oturmuş takımlara karşı puan kaybı yaşadık. Biz her şeye rağmen bu konunun üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Özellikle bu konuyla alakalı önemli çalışmalarımız var. Antrenmanlarda bu konuyla alakalı çalışmalarımız var. Haftada 2-3 gün bunu önleyebilmek için çalışıyoruz. Taraftarlarımız, öne geçtikten sonra takımın, teknik ekibin direktifleri doğrultusunda geri çekildiğini düşünüyor ama tam tersi bir durum var. Biz gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor" diye cevap verdi.