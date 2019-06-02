Beşiktaş Divan Kurulu eski Üyesi Hasan Demir'e son görev

1 Haziran günü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji bölümünde yoğun bakıma alınan Hasan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uzun yıllar Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne hizmet eden Hasan Demir, vefat ettikten sonra son yolculuğuna memleketi Kayseri'de uğurlandı. Hasan Demir, Hunat Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi. Hasan Demir'in cenazesinde Beşiktaş Kulübü Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, MHP Kayseri eski Milletvekili Hasan Ali Kilci, akrabaları ve köylüleri katıldı.

Hasan Demir kimdir

5 Haziran 1959 tarihinde Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancı köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta okulu Kayseri'de okudu. Liseyi Van Atatürk Lisesi'nde bitirdi. Beyazıt'ta bulunan Milliyetçi Hareket Yayınevinde çalıştı. Hergün Gazetesi'nde Köşe yazıları yazdı. İstanbul Üniversitesi Umumi Türk Bölümüne kayıt oldu. 12 Eylül 1980 tarihine kadar Çapa'da bulunan Kayseri Öğrenci Yurdu Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitaplarında bir süre çalıştıktan sonra o zamanki ismi Maliye ve Gümrük Bakanlığında Gümrük Muhafaza kurumuna geçti ve idarecilik ve çeşitli görevlerde çalıştı. Kayserispor'da Yıldız ve Genç Takımlarda oynadı. Sakatlık yaşayınca futbolu bıraktı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde sırasıyla Kongre Üyesi ve Divan Kurulu Üyeliği yaptı.